ВІЙНА В Україні Вперше за час війни зафіксовано збиття найновішого розвіддрона рашистів Князь Віщий Олег

2025-11-04 13:35

Вперше в історії війни з рф зафіксовано збиття найновішого розвідувального дрона росіян з назвою Князь Віщий Олег. Відео 4 листопада опублікувала 63-тя окрема механізована бригада.

"Відповідно до літописів, князь Олег був першим повноцінним правителем Давньоруської держави з центром у Києві…Називати свого дрона іменем праукраїнського воїна та політика - це чергова спроба вкрасти нашу історію", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, протягом доби Сили протиповітряної оборони знешкодили 92 із 130 безпілотників, якими росіяни атакували Україну.