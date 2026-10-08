Спорт Ліонель Мессі зі сльозами завершив міжнародну кар’єру у складі збірної Аргентини

2026-10-08 11:36

Ліонель Мессі завершив міжнародну кар’єру у складі збірної Аргентини після понад двох десятиліть виступів за національну команду.

Напередодні в останньому матчі 39-річний нападник відзначився голом і допоміг аргентинцям перемогти Бенін із рахунком 3:0.

Як повідомляє TyC Sports, після фінального свистка Мессі звернувся до заповнених трибун і пригадав свій багаторічний шлях у складі збірної.

"Сьогодні важко щось сказати: мене переповнюють емоції, у голові так багато думок. Мій батько - перший, про кого я думаю. Все, що я можу зробити - це висловити вдячність, як я вже робив у своєму прощальному листі. Для мене було величезною гордістю носити цю футболку понад 20 років, рухатися вперед, віддавати все, що мав, і прагнути бути тут.

Те, що я більше не приїду сюди та не гратиму за збірну Аргентини, буде дуже боляче. Якби це залежало від мене, я б із задоволенням залишився тут назавжди. Розставання з командою завдасть мені глибокого болю. Клянуся, я хотів би приїжджати сюди все життя, адже грати за збірну Аргентини - це найкраще, що може трапитися", - сказав Мессі.

39-річний футболіст також зазначив, що зміг здійснити свою мрію, здобувши з національною командою найпрестижніші трофеї. Мессі також подякував усім, хто супроводжував його протягом цього шляху.

"Ми виграли чемпіонат світу, Кубок Америки, Фіналісіму… Я неймовірно вдячний за все, що пережив разом із цією національною збірною. Для мене було привілеєм і честю ділити поле з усіма моїми партнерами по команді та розділяти так багато моментів нашого життя поза футболом. Щоразу, коли ми виходили на поле, я знав, що ми можемо змагатися з будь-ким, бо поруч зі мною були воїни, готові віддати на полі абсолютно все.

Щоб досягти найвищих вершин, потрібна сильна команда. І саме в найскладніші моменти ти справді розумієш, яка в тебе команда. Це одна з головних причин, завдяки якій нам вдалося досягти успіху. Й особливо цій команді: дякую. Вони допомогли мені здійснити мрію, яку я мав ще з дитинства. Вони допомогли мені стати чемпіоном світу", - наголосив гравець.