Спорт Ліонель Мессі виконав ідеальний штрафний удар - до рекорду Каріоки лишилося лише два голи

2026-09-29 08:21

У матчі регулярного чемпіонату MLS Інтер Маямі на виїзді зустрівся з Коламбус Крю. Зазначається, що господарі відкрили рахунок на 28-й хвилині. Мартінес реалізував пенальті та вивів Коламбус уперед.

Втім, уже за кілька хвилин Інтер Маямі відновив паритет. Ліонель Мессі майстерно виконав штрафний удар і забив феноменальний гол - 1:1.

 Цей гол став для аргентинця 76-м у кар’єрі зі штрафних. Мессі залишилося забити ще два м’ячі зі стандартів, щоб повторити рекорд Марселіньйо Каріоки, на рахунку якого 78 голів зі штрафних.

Перемогу Коламбусу приніс гол у компенсований час. Тіаре вразив ворота Інтер Маямі та встановив остаточний рахунок - 2:1.

Для Мессі цей гол став 931-м у професійній кар’єрі. У складі Інтер Маямі аргентинець уже забив 102 м’ячі та віддав 58 результативних передач у 117 матчах. Мессі виступає за американський клуб із 2023 року.

39-річний спортсмен був викликаний до збірної для проведення свого останнього матчу, яким стане товариський поєдинок з Беніном 6 жовтня в Буенос-Айресі. Спеціально до цієї події adidas створив унікальну форму, яку Мессі продемонстрував на своїй сторінці.

Нагадаємо, 31 серпня Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. За національну команду 39-річний футболіст провів 207 матчів, у яких забив 125 голів та віддав 68 результативних передач.

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