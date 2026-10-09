Спорт Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні емоційно прокоментував завершення виступів 39-річного Мессі

2026-10-09 14:38

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував завершення виступів Ліонеля Мессі за національну команду. Про це повідомляє TyC Sports.

Нагадаємо, останнім матчем легендарного нападника у складі аргентинців стала товариська зустріч із Беніном, яку команда Скалоні виграла з рахунком 3:0. 39-річний гравець відзначився голом та двома результативними передачами.

"На футбольному полі більше ніколи не буде такого гравця, як Лео Мессі. Його партнери по команді дивляться на нього так само, як і всі інші. Якими б видатними футболістами вони не були, для них він також залишається незрівнянним.

Я ніколи не міг уявити, що стану тренером найкращого футболіста в історії. Він заслуговує на все. Протягом усієї своєї 20-річної кар’єри він був найкращим і залишається ним досі", - заявив Скалоні.

Наставник наголосив, що збірна Аргентини продовжить виступати без Мессі, однак повноцінно замінити його буде неможливо.

"Звичайно, ми рухатимемося далі, адже, як я завжди кажу, потрібно продовжувати шлях. Збірна Аргентини житиме далі, але він - незамінний футболіст, єдиний у своєму роді.

Раніше, навіть якщо команда проводила невдалий матч, у нас був гравець, який міг одним геніальним моментом змінити перебіг гри. Тепер цього не буде. Єдиний спосіб компенсувати його відсутність - команда, сильна команда, у якій кожен робитиме свій внесок", - зауважив фахівець.

Також Скалоні розповів про свої плани щодо роботи зі збірною Аргентини.

"Якщо все йтиме за планом, я продовжу працювати головним тренером збірної Аргентини. Для мене було великою честю та привілеєм тренувати Лео Мессі", - додав він.