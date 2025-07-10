Політика Вперше в історії меру столиці на п'ять років заборонили в'їзд до держав Шенгенської зони

2025-07-10 13:35

Меру столиці Молдови Кишинева Іону Чебану на п'ять років заборонено в'їзд до Румунії та інших держав Шенгенської зони. Про це повідомляє видання Ziarul de Gardă, посилаючись на офіційні джерела в Румунії.

Румунська влада вважає, що Чебан "становить загрозу національній безпеці Румунії".

Поки що ні сам Чебан, ні представники його пресслужби не надали коментарів з цього приводу.

Чебан почав свою політичну кар'єру в Партії комуністів Республіки Молдова (ПКРМ), від якої в 2011 році став депутатом.

Нині Чебан є лідером партії Рух національної альтернативи (MAN). У 2019 році він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії. Наприкінці 2021 року він створив власну політичну силу.

Чебан раніше виступав проти євроінтеграції Молдови. У 2014 році він заявляв: "Мене не влаштовує підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Молдова хоче в Митний союз".

Під час другого мандата раптово змінив риторику і став висловлюватися на підтримку європейської інтеграції.

 

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