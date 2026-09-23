Економіка Україна та Румунія спільно модернізують пункти пропуску та залізницю для збільшення транзиту товарів

2026-09-23 09:31

У межах Карпатського економічного форуму міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник та Іонель Скріоштяну, державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів. Про це повідомила пресслужба відомства.

В основі - оновлена Стратегія розвитку прикордонної інфраструктури між країнами, яка враховує нові потреби та виклики у контексті забезпечення перевезень вантажів та пасажирів.

Меморандум визначає подальші спільні кроки України та Румунії для розвитку транспортних маршрутів між країнами.

Мовиться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під’їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах.

Окремий напрям співпраці - розвиток спільної прикордонної інфраструктури. Україна та Румунія планують збільшувати пропускну спроможність наявних пунктів пропуску та розвивати нові сполучення. Оновлена спільна стратегія охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 є новими пропозиціями.

Наступним етапом стане перехід до реалізації інфраструктурних проєктів та залучення фінансування для їх виконання.

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Економіка

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