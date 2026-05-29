Інтер Маямі спростував чутки щодо серйозної травми свого зіркового форварда Мессі

Нападник клубу Інтер Маямі та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі пройшов медичне обстеження, під час якого не було виявлено серйозних травм.
Як відомо, 38-річний спортсмен під час недавнього матчу МЛС проти Філадельфії Юніон (6:4) відчув дискомфорт і був замінений на 73-й хвилині гри.
Згідно з інформацією з офіційного сайту північноамериканського клубу, результати медичного обстеження показали, що у гравця спостерігається перевантаження, пов’язане з м’язовою втомою в лівому підколінному сухожиллі.
Зазначається, що терміни повернення аргентинця до спортивної активності будуть залежати від його клінічного та функціонального відновлення.
Проте, передбачається, що футболіст зможе відновити форму до майбутнього чемпіонату світу-2026.
У цьому сезоні Мессі зіграв за Інтер Маямі 16 матчів, забив 13 голів і зробив сім результативних передач.
Нагадаємо, що на груповому етапі ЧС-2026 збірна Аргентини зустрінеться з командами Алжиру, Австрії та Йорданії.