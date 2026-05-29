Спорт Інтер Маямі спростував чутки щодо серйозної травми свого зіркового форварда Мессі

2026-05-29 09:32

Нападник клубу Інтер Маямі та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі пройшов медичне обстеження, під час якого не було виявлено серйозних травм.

Як відомо, 38-річний спортсмен під час недавнього матчу МЛС проти Філадельфії Юніон (6:4) відчув дискомфорт і був замінений на 73-й хвилині гри.

Згідно з інформацією з офіційного сайту північноамериканського клубу, результати медичного обстеження показали, що у гравця спостерігається перевантаження, пов’язане з м’язовою втомою в лівому підколінному сухожиллі.

Зазначається, що терміни повернення аргентинця до спортивної активності будуть залежати від його клінічного та функціонального відновлення.

Проте, передбачається, що футболіст зможе відновити форму до майбутнього чемпіонату світу-2026.

У цьому сезоні Мессі зіграв за Інтер Маямі 16 матчів, забив 13 голів і зробив сім результативних передач.

Нагадаємо, що на груповому етапі ЧС-2026 збірна Аргентини зустрінеться з командами Алжиру, Австрії та Йорданії.