Спорт Інтер Маямі спростував чутки щодо серйозної травми свого зіркового форварда Мессі

2026-05-29 09:32

Нападник клубу Інтер Маямі та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі пройшов медичне обстеження, під час якого не було виявлено серйозних травм.

Як відомо, 38-річний спортсмен під час недавнього матчу МЛС проти Філадельфії Юніон (6:4) відчув дискомфорт і був замінений на 73-й хвилині гри.

Згідно з інформацією з офіційного сайту північноамериканського клубу, результати медичного обстеження показали, що у гравця спостерігається перевантаження, пов’язане з м’язовою втомою в лівому підколінному сухожиллі.

Зазначається, що терміни повернення аргентинця до спортивної активності будуть залежати від його клінічного та функціонального відновлення.

Проте, передбачається, що футболіст зможе відновити форму до майбутнього чемпіонату світу-2026.

У цьому сезоні Мессі зіграв за Інтер Маямі 16 матчів, забив 13 голів і зробив сім результативних передач.

Нагадаємо, що на груповому етапі ЧС-2026 збірна Аргентини зустрінеться з командами Алжиру, Австрії та Йорданії.

subscriber subscriber

Еще по теме

38-річний зірковий нападник Луїс Суарес ще на один сезон залишиться в Інтер Маямі

2025-12-20 09:37

Легендарний форвард Ліонель Мессі влаштував міжнародний турнір для юних футболістів

2025-10-16 13:35

Зірковий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах за результативністю обійшов Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе

2025-09-20 09:32

Лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі очолив рейтинг популярності в МЛС

2025-06-21 10:31

Еще новости в разделе "Спорт"

Інтер Маямі спростував чутки щодо серйозної травми свого зіркового форварда Мессі

2026-05-29 09:32

Зірковий голкіпер Сімон Міньоле повідомив про завершення своєї ігрової кар'єри

2026-05-28 12:29

Вольфсбург вперше в своїй історії залишив Бундеслігу та отримав прикре пониження в класі

2026-05-28 08:26

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі

2026-05-27 12:29
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Інтер Маямі спростував чутки щодо серйозної травми свого зіркового форварда Мессі 2026-05-29 09:32
Зірковий голкіпер Сімон Міньоле повідомив про завершення своєї ігрової кар'єри 2026-05-28 12:29
Вольфсбург вперше в своїй історії залишив Бундеслігу та отримав прикре пониження в класі 2026-05-28 08:26
Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі 2026-05-27 12:29