Життя У Франції з музея викрали 150 кілограмову унікальну бронзову роботу Сальвадора Далі

2026-10-16 14:37

В приватному Центрі сучасного мистецтва імені Крістіана Каруцоса, розташованому в місті Іссуар у Франції, було викрадено обкладинку вагою 150 кілограмів "Книги Апокаліпсису", яку створив Сальвадор Далі.

Про це повідомляє Euronews.

Цей примірник книги був задуманий овернським видавцем Жозефом Форе як єдиний мистецький витвір, натхненний біблійним Одкровенням Іоанна Богослова.

Книга, що важить 210 кілограмів і складається з 150 пергаментів, була створена між 1958 і 1961 роками семи письменниками та семи художниками того часу, серед яких були Осип Цадкін, Леонар Фужіта, Жан Кокто, Бернар Бюффе та Жан Жіоно. Сальвадор Далі виготовив для видання масивну обкладинку вагою 150 кілограмів, вилиту з бронзи. Книга містить 150 пергаментів.

За інформацією видання Le Monde, злодії пошкодили захисну вітрину з плексигласу і одні з великих воріт навколо музею. Проте самі пергаменти не постраждали, адже їх виставляли окремо від обкладинки.

Бронзова обкладинка Книги Апокаліпсиса (Livre de l’Apocalypse), створена художником-сюрреалістом Сальвадором Далі



"Францію вбили минулої ночі, французьку спадщину вбили", – зазначив власник книги, художник і реставратор Крістіан Каруцос.

Мер міста Бертран Барро охарактеризував втрату як "неоціненну".

Розслідувальний підрозділ жандармерії Клермон-Феррана розпочав розслідування. Вартість творів мистецтва оцінюється в кілька мільйонів євро.