Світ ВМС Франції затримали другий підряд танкер «тіньового флоту» рашистів

2026-06-26 09:31

Франція затримала другий за місяць танкер, який пов’язують із «тіньовим флотом» росії.

Судно Deliver перехопили в Середземному морі поблизу Сицилії.

За даними французької сторони, танкер прямував із російського порту Приморськ до Сінгапуру під прапором Камеруну.

«Тіньовим флотом» називають мережу переважно старих та незастрахованих суден, які використовуються для експорту російської нафти в обхід міжнародних санкцій.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що затримання відбулося лише через кілька днів після схожої операції, проведеної Великою Британією.

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