Франція визнала та підтвердила перший випадок зараження вірусом Еболи

Франція підтвердила перший випадок зараження вірусом Еболи у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в ДР Конго. Про це повідомляє France24 із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Франції.
Зазначається, що випадок виявлено на материковій частині Франції.
Пацієнт перебуває в ізоляції, а органи охорони здоров'я відстежують його контакти.
У міністерстві охорони здоров’я Франції додали, що ризик для населення Європи загалом є низьким.
Нагадаємо, у травні ВООЗ підвищила ризик спалаху Еболи до національного рівня в ДР Конго до "дуже високого". Тим часом у сусідній Уганді вжиті заходи виявилися ефективними у стримуванні поширення вірусу.