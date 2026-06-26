Світ Франція визнала та підтвердила перший випадок зараження вірусом Еболи

2026-06-26 08:26

Франція підтвердила перший випадок зараження вірусом Еболи у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в ДР Конго. Про це повідомляє France24 із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Франції.

Зазначається, що випадок виявлено на материковій частині Франції.

Пацієнт перебуває в ізоляції, а органи охорони здоров'я відстежують його контакти.

У міністерстві охорони здоров’я Франції додали, що ризик для населення Європи загалом є низьким.

Нагадаємо, у травні ВООЗ підвищила ризик спалаху Еболи до національного рівня в ДР Конго до "дуже високого". Тим часом у сусідній Уганді вжиті заходи виявилися ефективними у стримуванні поширення вірусу.