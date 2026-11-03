ВІЙНА В Україні У Київській області зафіксували істотне погіршення якості повітря - радять не відчиняти вікна

2026-11-03 11:28

У п'яти населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.



Йдеться про Іванків, Білу Церкву, Вишневе, Бориспіль і Бровари, де у повітрі зафіксували помірний рівень дрібнодисперсного пилу.



За тривалого впливу пил може викликати дискомфорт під час дихання у дітей, людей старшого віку та чутливих до подразнень, зазначили в ОВА.



Фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води та за наявності увімкнути очищувач повітря.



В інших населених пунктах області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили. Загальний індекс якості повітря (AQI) залишається в межах норми.



"Похмура погода та помірний північно-західний вітер сприяють природному перемішуванню повітря й розсіюванню шкідливих речовин. Рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону. Фахівці і надалі стежать за станом атмосферного повітря", - зазначили в обладміністрації.