Спорт 33-річна зірка збірної України змінив Реал на іспанську Басконію

2026-09-16 11:34

Іспанська Басконія оголосила про підписання українського центрового Олексія Леня.

Зазначається, що 33-річний баскетболіст уклав із клубом дворічний контракт. Про трансфер повідомила офіційна пресслужба Басконії. Фінансові умови угоди наразі не розголошуються.

Лень приєднався до нового клубу у статусі вільного агента після дострокового розірвання контракту з мадридським Реалом.

Минулого сезону українець виступав саме за Реал. У чемпіонаті Іспанії Лень провів 21 матч, у яких у середньому набирав 7,1 очка, робив 3,6 підбирання та 1,2 блок-шота за гру.

У Євролізі центровий зіграв 23 поєдинки. Його середня статистика становила 3 очки та 2 підбирання за матч.

Басконія за підсумками минулого сезону посіла третє місце в регулярному чемпіонаті Іспанії. У плейоф команда вибула вже у чвертьфіналі, поступившись Ховентуту.