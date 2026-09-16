Спорт 33-річна зірка збірної України змінив Реал на іспанську Басконію

2026-09-16 11:34

Іспанська Басконія оголосила про підписання українського центрового Олексія Леня.

Зазначається, що 33-річний баскетболіст уклав із клубом дворічний контракт. Про трансфер повідомила офіційна пресслужба Басконії. Фінансові умови угоди наразі не розголошуються.

Лень приєднався до нового клубу у статусі вільного агента після дострокового розірвання контракту з мадридським Реалом.

Минулого сезону українець виступав саме за Реал. У чемпіонаті Іспанії Лень провів 21 матч, у яких у середньому набирав 7,1 очка, робив 3,6 підбирання та 1,2 блок-шота за гру.

У Євролізі центровий зіграв 23 поєдинки. Його середня статистика становила 3 очки та 2 підбирання за матч.

Басконія за підсумками минулого сезону посіла третє місце в регулярному чемпіонаті Іспанії. У плейоф команда вибула вже у чвертьфіналі, поступившись Ховентуту.

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