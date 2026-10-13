Спорт Лунін може сподіватися на обмежений час на полі - Жозе Моурінью відмовився від ротації воротарів

2026-10-13 12:38

Воротар з України Андрій Лунін, який представляє Реал, зможе сподіватися на обмежений час на полі в цьому сезоні.

Згідно з інформацією від Defensa Central, головний тренер мадридської команди Жозе Моурінью не має наміру проводити ротацію воротарів у поточному сезоні.

Коуч "вершкових" повністю задоволений грою основного голкіпера Тібо Куртуа і не збирається надавати йому додатковий відпочинок, особливо враховуючи його рішення не брати участь у Лізі націй зі збірною Бельгії цього року.

За даними джерела, незважаючи на задоволення португальського тренера роботою свого резервного голкіпера на тренуваннях, українець зможе розраховувати на ігрову практику лише в поєдинках Кубка Іспанії, якщо не виникнуть проблеми зі здоров’ям у першого номера команди.

У цьому сезоні Лунін поки що не виходив жодного разу на поле за Реал.

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