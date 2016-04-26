Украина Все о катастрофе на ЧАЭС: версии, загадки фото, видео, переговоры диспетчеров

2019-04-26 13:42 21207

33 года назад рванул реактор четвертного энергоблока Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа стала самым шокирующим ЧП в истории мировой атомной энергетики. Ее отголоски и последствия мы ощущаем даже сегодня. К тридцатой годовщине шокирующих и загадочных событий той ночи 26 апреля 1986 года мы собрали уникальную подборку материалов, которые возможно помогут пролить свет на реальные причины и кошмарные последствия взрыва, мощность которого в 300 раз превосходит силу бомбы, сброшенной на Хиросиму.

СЕКРЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ ДИСПЕТЧЕРОВ ЧАЭС И ПОЖАРНЫХ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И КТО ВЗОРВАЛ РЕАКТОР

ПО СЕКУНДАМ: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЯДЕРНОЙ НОЧИ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ. ЧТО СКРЫВАЕТ ЗА СОБОЙ СТАРЫЙ САРКОФАГ

ВИДЕО - БЕСПИЛОТНИК СНЯЛ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УКРЫТИЯ НА ЧАЭС

ФОТО - ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РВАНУЛ ЭНЕРГОБЛОК №4

КУДА ИСЧЕЗЛА ЗАРАЖЕННАЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ РАДИАЦИЕЙ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА - ФОТО

Редчайшие видеокадры, снятые спустя несколько часов после взрыва