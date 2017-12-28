Политика Лишенный гражданства Саакашвили подал в суд на Госмиграционную службу

2017-12-28 12:43 243

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГАМихаил Саакашвили подал иск в суд против Государственной миграционной службы Украины.

"Истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Михаила Саакашвили беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством", – сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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Напомним, ранее суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту и прокуратуре, в котором тот просил признать незаконными рассмотрение запроса Грузии о его экстрадиции и проведение по этому поводу экстрадиционной проверки.

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