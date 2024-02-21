ВОЙНА В Украине Вдоль границы с Украиной рф развернула 48 установок "Искандер" – ГУР

2024-02-21 18:26

 

Российская Федерация по состоянию на февраль развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.

Источник: замначальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России".

Напомним: По данным ГУР, сухопутная часть группировки российских войск, расположенной на территории Украины, составляет сейчас около 470 тысяч военнослужащих.

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