Мир В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта

2024-02-04 15:30

27 стран-членов ЕС единогласно одобрили первый в мире комплексный набор правил для регулирования искусственного интеллекта.

27 стран, которые являются членами ЕС, единогласно одобрили первый в мире комплексный сборник правил работы искусственного интеллекта. Это первая попытка регулирования ИИ. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон, передает УНН.

Детали

"... все 27 государств-членов одобрили политическое соглашение, достигнутое в декабре, признавая идеальный баланс, найденный участниками переговоров между инновациями и безопасностью", - написал чиновник.

В конце 2023 года политики ЕС достигли политического согласия по Закону об искусственном интеллекте. Поскольку документ сложный и комплексный, политикам понадобилось еще время на его техническую доработку.

Дополнение

Комитет ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг должен принять правила 13 февраля, а через два месяца, в середине апреля, состоится пленарное голосование.

Основным противником соглашения была Франция. Вместе с Германией и Италией она требовала менее строгих правил регулирования для мощных ИИ-моделей, поддерживающих такие ИИ-системы общего назначения, как ChatGPT и Bard. Примером такой модели может служить GPT-4 от OpenAI.

Государства просили ограничить правила кодексами поведения, поскольку не хотели, чтобы новый закон препятствовал перспективным европейским стартапам, таким как Mistral AI и Aleph Alpha, которые могли бы бросить вызов американским компаниям в этой области.

Однако Европейский парламент был единодушен, требуя жестких правил для этих моделей, мол, неправильно делать исключения для самых мощных ИИ-моделей, оставляя все регуляторное бремя на меньших моделях.