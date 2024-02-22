Украинские военные начали испытывать дроны с искусственным интеллектом

Отдельные украинские военные подразделения уже проводят тестирование дронов-камикадзе с использованием искусственного интеллекта, однако их внедрение сталкивается с некоторыми сложностями.
Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Вадим Сухаревский.
Заместитель главнокомандующего ВСУ также подчеркнул, что использование дронов с искусственным интеллектом также сопряжено с трудностями.
Важным аспектом является научиться различать реальное изображение от того, что создано искусственным интеллектом.
В частности, он уточнил, что одной из трудностей является определение количества «пальцев» на изображении, чтобы эффективно внедрять эти технологии на поле боя.