ВОЙНА В Украине Украинские военные начали испытывать дроны с искусственным интеллектом

2024-02-22 18:26

 

Отдельные украинские военные подразделения уже проводят тестирование дронов-камикадзе с использованием искусственного интеллекта, однако их внедрение сталкивается с некоторыми сложностями.

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Вадим Сухаревский.

Заместитель главнокомандующего ВСУ также подчеркнул, что использование дронов с искусственным интеллектом также сопряжено с трудностями.

Важным аспектом является научиться различать реальное изображение от того, что создано искусственным интеллектом.

В частности, он уточнил, что одной из трудностей является определение количества «пальцев» на изображении, чтобы эффективно внедрять эти технологии на поле боя.

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