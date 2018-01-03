Детали Рождественские музыкальные чаепития в зале Ивана Козловского

2018-01-03 18:23 1324

     

  9 января в 19-00 в зале Центра им. Ивана Козловского Национальной оперетты Украины (Крещатик, 50-б) состоится очередной вечер в рамках музыкального проекта «Рождественские музыкальные чаепития в зале Ивана Козловского». Это необычный по жанру скайп-концерт, во время которого зрители имеют возможность напрямую в скайпе пообщаться с членами семьи Ивана Семеновича - дочерью Анастасией Ивановной, внучкой Анной, правнучкой Софией, с которыми организаторы выходят на связь по скайпу на большом экране прямо в зале, "в прямом эфире".

       В эти праздничные дни хочется вспомнить, как более полувека назад выдающийся певец  Иван Козловский воскресил музыкальное Украинское Рождество. Это было 18 января 1970. Заканчивалось второе отделение концерта знаменитого тенора, дважды лауреата Сталинской премии (!) на сцене большого зала московской консерватории.

Шла прямая трансляция. Последние произведения И. С. Козловский исполнял с хором Всесоюзного радио и телевидения. И вдруг - вне программы и без объявления - звучит "Ирод-царь за Христом гонялся", а дальше, в сопровождении хора, колядка "Идет звезда чудная»! Администрация консерватории в панике прекращает трансляцию, пытается закрыть занавес…  В тот вечер со сцены прозвучал полный цикл сакральных украинских колядок, а в финале Иван Семенович сам спустился со сцены с вышитой котомкой и пошел по залу, посевая пораженных слушателей пшеницей с родной земли, из Марьяновки... Участие в «крамольном исполнении» принимали: Большой хор Всесоюзного радио и телевидения, художественный руководитель Клавдий Птица; оркестр Большого театра СССР, дирижер Израэль Гусман. Женские голоса - Карина и Рузана Лисициан. И обладатель уникального голоса - бас-октавист, многолетний партнер Козловского по многим записям Михаил Злотопольський.

      9 января к музыкальному чаепитию присоединят свои выступления солисты   Национальной оперетты Украины - з. а. Украины Сергей Авдеев (баритон), лауреаты международных конкурсов Елена Арбузова (колоратурное сопрано), Александр Харламов (бас), концертмейстер Анна Полищук. Режиссер, автор проекта и ведущая - Татьяна Зозуля. Техническое обеспечение - свет, звук, видео, скайп - Александр Куцевалов.

С Новым Годом, с Рождеством Христовым!

Адрес центра: Крещатик, 50-б.

Билеты - 40 грн.

Можно забронировать по тел. 235 75 18 или купить он-лайн по ссылке - http://operetta.com.ua/kozlowski/afisha_kozlowski/

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Детали

Рождественские музыкальные чаепития в зале Ивана Козловского 2018-01-03 18:23 1324
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фото 4 января в Национальной оперетте покажут детскую музыкальную сказку«Кошкин дом» 2018-01-03 13:07 947
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