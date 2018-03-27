Политика Генпрокурор подтвердил, что готовит арест главы САП Назара Холодницкого

2018-03-27 12:45 603

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил проведение следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Действительно, в соответствии с законодательством, Генеральная прокуратура Украины вместе с НАБУ проводила следственные действия, касающиеся в том числе и руководителя САП Холодницкого. Сейчас следственные действия начинаются. В результате определенных допросов, экспертиз я смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных преступлений, зафиксированные на пленках прослушивающих устройств, которые были установлены в кабинете руководителя САП", - сообщил генпрокурор в эфире одного из телеканалов.

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Позже издание "Українські новини" со ссылкой на источник в ГПУ сообщило, что Назар Холодницкий может быть задержан и арестован.

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Не уточняется, в рамках какого именно уголовного производства может состояться задержание, но подчеркивается, что оно может произойти в ближайшее время.

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