ВОЙНА В Украине Прослушка в кабинете Залужного: Главнокомандующий ВСУ прокомментировал ЧП

2023-12-18 14:31

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из своих кабинетов. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина в понедельник, 18 декабря.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку, – ред.)", – сказал Залужный.

Он рассказал, что этот кабинет не был постоянным его местонахождением.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли", – рассказал главком ВСУ и добавил, что "прослушка" была найдена не только у него.

Залужный отрицает, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное: "Нет, с "ушами" уже давно не работаем".

Он расценивает этот инцидент как войну, а следствие докажет, что именно это было.

По словам Залужного, в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 07:00 утра. И вошел туда уже после проверки.

"Это помещение по-прежнему использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", - добавил главком.