фото-видео фото На крышу телекомпании в Лондоне поставили 84 мужчин, которые хотят покончить собой

2018-03-30 20:33 345

Представители британской телекомпании ITV установили на вершине своего здания в Лондоне скульптурную композицию из 84 фигур мужчин, которые будто бы собираются спрыгнуть вниз. 

Проект направлен привлечь внимание к проблеме мужского суицида в Соединенном Королевстве.Скульптуры появились на крыше небоскреба в рамках социального "Проекта-84", который посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет.

По статистике, больше всего случаев добровольного ухода из жизни в Великобритании приходится на эту социальную группу. Еще один участник проекта – благотворительная организация Calm, которая помогает больным с психическими расстройствами.

"Необходимо без всякого смущения говорить об этой проблеме. Ее нельзя замалчивать", — заявил гендиректор Calm Саймон Ганнинг.

Помимо установки скульптур, авторы "Проекта-84" опубликовали онлайн-петицию, с помощью которой представители благотворительных организаций надеются убедить британские власти улучшить программы по предотвращению случаев самоубийств. Кроме того,  Calm призывают чиновников лучше поддерживать семьи, потерявшие близких.

 

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