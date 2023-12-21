ВОЙНА В Украине "Если они не придут добровольно": Умеров рассказал, что будет с мужчинами за границей

2023-12-21 17:37

Военнообязанных украинцев, живущих за границу, могут призывать в армию. В Украине обсуждают такие сценарии.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Welt и Bild.

Умеров предположил, что в следующем году призвать на военную службу могут мужчины, проживающие за границей. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

Министр обороны говорил только о приглашении. Но, как отмечает немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", - цитирует Умерова Welt.

Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пришлем им приглашение", - добавил он.

Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы из-за совести: "Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь".

Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человек.