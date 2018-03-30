Детали Как рейдерят в Броварах: все по-новому, но есть и привычные схемы

2018-03-30 12:59 988

В Броварах раскручивается скандал вокруг попытки рейдерского захвата почти четырех гектаров земли. В ход идут судебные иски, псевдодобровольцы, ссылки на непричастного народного депутата и, конечно, заинтересованность местных властей. Мы разбирались, как нынче рейдерят под боком у Минюста и МВД.

Открытые реестры судебных решений – это великолепное завоевание украинского гражданского общества. Анализ позволяет выловить даже то, что раньше успешно прятали в пыльных судейских шкафах. А при наличии новых технологий можно находить события, о которых молчат ленты информагенств. Нам удалось обнаружить в марте 2018 года целый букет судебных слушаний, многие из которых уже находятся на этапе апелляционного рассмотрения. И все они примерно об одном и том же – ООО «Солнечный квартал» защищает право на принадлежащие ему здания производственного назначения, расположенные в Броварах. А заодно – и право аренды земельного участка под этими зданиями.

Такой могучий юридический сериал – это неспроста. Это значит, что против компании действуют сильные рейдеры, имеющие поддержку со стороны местных властей.

Итак, встречайте – рейдерская атака на компанию «Солнечный квартал», которая в июне 2013 года приобрела комплекс производственных помещений у СТ (споживче товариство) «Лелека». В феврале 2014 года «Солнечный квартал» заключил договор аренды земельного участка на 3,86 га с Броварским городским советом – на период до декабря 2018 года включительно. Так положено - есть легально построенные здания, размещенные на земельном участке, их собственник регулярно перезаключает договор аренды, если земля принадлежит местной общине.

Сама же атака на «Солнечный квартал», что видно по участникам судебных слушаний - СТ (споживче товариство) "Транзит-2008", СТ «Крокус», ООО «Ромвик», ООО «Автокар-777» - идет давно и согласованно. А началось все еще с 2015 года, когда именно ООО «Автокар-777» стало вдохновителем попытки захвата имущества «Солнечного квартала».

Кстати, информацию о судебных процессах найти проще простого – достаточно на сайте единого реестра судебных решений задать поиск по названию фигурантов конфликта.

Наряду с судебными делами имелись попытки силового выдавливания собственника – не без участия скандально известного мэра Броваров Игоря Сапожко. Серия попыток силового захвата принадлежащей «Солнечному кварталу» имущества имела место, например, в 2016 году. И годом ранее, когда «Солнечному кварталу» ненавязчиво рекомендовали «переписать» имущество на «Автокар» - под угрозой уголовного преследования. Но все те попытки для рейдеров закончились безрезультатно. И они перешли к действиям, которые можно квалифицировать как мошеннические.

Для начала, в том же 2016 году, юристы «Автокар 777» попытались через подставных лиц получить документы на право собственности на самовольно построенные сооружения. Но мошенническая схема была вскрыта и приказом Минюста №3688/5 в декабре 2016 года. Да, это тот самый «Автокар 777»,который фигурирует в мартовских судебных слушаниях.

Судебные баталии уже шли вовсю – многие из ныне слушаемых дел берут истоки в 2016 году, но продолжались и попытки мошеннических действий для захвата имущества «Солнечного квартала».

Например, августе 2017 года регистратор Литвиновского сельсовета по сговору с СТ "Транзит-2008", попыталась отменить госрегистрацию объектов на улице Богунской, 22, что в Броварах – это те самые объекты, что принадлежат «Солнечному кварталу». Впоследствии это действие было отменено Министерством юстиции приказом №3550/5 в ноябре 2017 года. Там были обнаружены настолько грубые нарушения закона, что этому регистратору был заблокирован доступ к госреестрам.

Увидев, что по такому пути пройти далеко не удается, «Автокар 777» и стоящие за ним лица при поддержке мэра Броваров Игоря Сапожко инициировали досрочное прекращение договора аренды земельного участка под находящимися в собственности зданиями(напомним, он действует до декабря 2018 года). И, несмотря на то, что это незаконное решение было оспорено в суде и остановлено, Сапожко использовал свои административные возможности,чтобы принудить регистратора Броварского городского совета исключить договор аренды из реестра. Разумеется, незаконное решение было остановлено – и Министерство юстиции своим приказом №4072/5 в декабре его отменило и отключило недобросовестного регистратора от доступа к реестрам.

Дело дошло до того, что госрегистраторы в Броварах… «закончились»: из-за неправомерных действий мэра Сапожко в Броварской регистрационной службе остался один регистратор, который подключен к реестру. Понятно, что это создает сложности и для местных жителей, и для предприятий – когданеобходимо проводить какие-то регистрационные действия.

Когда «Автокар 777» вел активные рейдерские действия, в связи с ним засветились люди, стоящие за этим юрлицом - Алексей Мозговой и Игорь Курасевич. Их называют собственниками компании и ее руководителями, хотя в официальных документах этой компании фигурируют другие фамилии.

А сами они представлялись в качестве внештатных помощников народного депутата Руслана Сольвара, хотя на его официальной странице на сайте Верховной Рады ни один их них не числится. Да, Мозговой был когда-то внештатным помощником Руслана Сольвара – и в 7, и в 8 созыве ВР, но уже им не является. Курасевич и в прошлом не был советником Сольвара, но именем депутата козыряет налево и направо. Им активно содействует мэр Броваров – Игорь Сапожко, вряд ли бескорыстно. Они все очень торопятся. И не только потому что ситуация постепенно выходит у них из-под контроля,а большинство запущенных процессов уже дошли до апелляционной инстанции – с очевидным перевесом реального собственника, «Солнечного квартала».

Особенно впечатляет в юридических баталиях совершенно искрометные истории – вроде того, как контролируемая рейдерами компания-арендатор «Крокус» бодалась с «Солнечным кварталом», заявляя, что именно она является собственником строений. Но терпела поражение, когда «Солнечный квартал» предъявлял суду договор аренды, согласно которому «Крокус» имела статус арендатора, а «Солнечный квартал» - арендодателя(и,соответственно, собственника).

Когда же исполнительная служба выселяла СТ «Крокус» согласно решению суда, на место событий приехали мэр и ряд местных депутатов, чтобыпомешать службе исполнить приказ о выселении. Соответствующие фото даже публиковались в местных СМИ.

Наиболее активная в рейдерских действиях компания «Автокар 777» ранее арендовала помещения у «Солнечного квартала», но уже год не платит зааренду и за использование помещений. И, несмотря на то, что договор аренды закончился, помещения не освобождает, на территорию никого не пускает.

«Автокар 777» даже незаконно провел себе электроэнергию – Киевобленерго своим письмом № 1052 от 05.03.2018 сообщает о таких незаконных действиях. Но заместитель директора «Автокара 777» - Вячеслав Герасименко, который также является депутатом Великодымерского сельсовета, утверждает, что компания освобождать незаконно удерживаемый объект не собирается.

Только в марте 2018 года прошло с полдесятка судебных заседаний, в которых «Солнечный квартал» отбивался от рейдеров. Впереди – новые. Атаки на компанию, по-видимому, будут продолжаться ровно столько, сколько рейдеры будут получать поддержку местных чиновников. Ведь, как мы видим по итогам попыток использовать недобросовестных госрегистраторов, центральная власть весьма строго следует закону и отменяет мошеннические действия сразу. А вот у местных начальников от безнаказанности явно кружится голова.

Местные начальники – торопятся: ведь договор аренды земли у «Солнечного квартала» заканчивается в декабре 2018 года и он должен быть продлен, так как на участке расположены находящиеся в частной собственности и законно возведенные объекты. Но броварской мэр Сапожко явно дает понять, что сделает все так, чтобы договор аренды не продлили. Понятно зачем – после этого производственные помещения можно будет уничтожить, а землю - раздерибанить.