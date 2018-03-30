Детали Как рейдерят в Броварах: все по-новому, но есть и привычные схемы

2018-03-30 12:59 988

В Броварах раскручивается скандал вокруг попытки рейдерского захвата почти четырех гектаров землиВ ход идут судебные искипсевдодобровольцыссылки на непричастного народного депутата и, конечно, заинтересованность местных властей. Мы разбиралиськак нынче рейдерят под боком у Минюста и МВД.

 Открытые реестры судебных решений – это великолепное завоевание украинского гражданского обществаАнализ позволяет выловить даже точто раньше успешно прятали в пыльных судейских шкафахА при наличии новых технологий можно находить событияо которых молчат ленты информагенств. Нам удалось обнаружить в марте 2018 года целый букет судебных слушаниймногие из которых уже находятся на этапе апелляционного рассмотренияИ все они примерно об одном и том же – ООО «Солнечный квартал» защищает право на принадлежащие ему здания производственного назначениярасположенные в БроварахА заодно – и право аренды земельного участка под этими зданиями.

Такой могучий юридический сериал – это неспростаЭто значитчто против компании действуют сильные рейдерыимеющие поддержку со стороны местных властей.

Итаквстречайте – рейдерская атака на компанию «Солнечный квартал»которая в июне 2013 года приобрела комплекс производственных помещений у СТ (споживче товариство) «Лелека»В феврале 2014 года «Солнечный квартал» заключил договор аренды земельного участка на 3,86 га с Броварским городским советом – на период до декабря 2018 года включительно. Так положено - есть легально построенные зданияразмещенные на земельном участкеих собственник регулярно перезаключает договор арендыесли земля принадлежит местной общине.

Сама же атака на «Солнечный квартал»что видно по участникам судебных слушаний - СТ (споживче товариство) "Транзит-2008", СТ «Крокус»ООО «Ромвик»ООО «Автокар-777» идет давно и согласованноА началось все еще с 2015 года, когда именно ООО «Автокар-777» стало вдохновителем попытки захвата имущества «Солнечного квартала».

Кстатиинформацию о судебных процессах найти проще простого – достаточно на сайте единого реестра судебных решений задать поиск по названию фигурантов конфликта.

Наряду с судебными делами имелись попытки силового выдавливания собственника – не без участия скандально известного мэра Броваров Игоря СапожкоСерия попыток силового захвата принадлежащей «Солнечному кварталу» имущества имела место, например, в 2016 году. И годом ранеекогда «Солнечному кварталу» ненавязчиво рекомендовали «переписать» имущество на «Автокар» под угрозой уголовного преследованияНо все те попытки для рейдеров закончились безрезультатноИ они перешли к действиямкоторые можно квалифицировать как мошеннические.

Для началав том же 2016 году, юристы «Автокар 777» попытались через подставных лиц получить документы на право собственности на самовольно построенные сооруженияНо мошенническая схема была вскрыта и приказом Минюста №3688/5 в декабре 2016 года. Даэто тот самый «Автокар 777»,который фигурирует в мартовских судебных слушаниях.

Судебные баталии уже шли вовсю – многие из ныне слушаемых дел берут истоки в 2016 году, но продолжались и попытки мошеннических действий для захвата имущества «Солнечного квартала».

Например, августе 2017 года регистратор Литвиновского сельсовета по сговору с СТ "Транзит-2008", попыталась отменить госрегистрацию объектов на улице Богунской, 22, что в Броварах – это те самые объектычто принадлежат «Солнечному кварталу»Впоследствии это действие было отменено Министерством юстиции приказом №3550/5  в ноябре 2017 года. Там были обнаружены настолько грубые нарушения законачто этому регистратору был заблокирован доступ к госреестрам.

Увидев, что по такому пути пройти далеко не удается«Автокар 777» и стоящие за ним лица при поддержке мэра Броваров Игоря Сапожко инициировали досрочное прекращение договора аренды земельного участка под находящимися в собственности зданиями(напомним, он действует до декабря 2018 года). И, несмотря на то, что это незаконное решение было оспорено в суде и остановленоСапожко использовал свои административные возможности,чтобы принудить регистратора Броварского городского совета исключить договор аренды из реестраРазумеетсянезаконное решение было остановлено – и Министерство юстиции своим приказом №4072/5 в декабре его отменило и отключило недобросовестного регистратора от доступа к реестрам.

Дело дошло до того, что госрегистраторы в Броварах… «закончились»: из-за неправомерных действий мэра Сапожко в Броварской регистрационной службе остался один регистратор, который подключен к реестру. Понятно, что это создает сложности и для местных жителей, и для предприятий – когданеобходимо проводить какие-то регистрационные действия.

Когда «Автокар 777» вел активные рейдерские действия, в связи с ним засветились людистоящие за этим юрлицом Алексей Мозговой и Игорь КурасевичИх называют собственниками компании и ее руководителямихотя в официальных документах этой компании фигурируют другие фамилии.

А сами они представлялись в качестве внештатных помощников народного депутата Руслана Сольварахотя на его официальной странице на сайте Верховной Рады ни один их них не числитсяДаМозговой был когда-то внештатным помощником Руслана Сольвара – и в 7, и в 8 созыве ВРно уже им не являетсяКурасевич и в прошлом не был советником Сольварано именем депутата козыряет налево и направоИм активно содействует мэр Броваров – Игорь Сапожковряд ли бескорыстноОни все очень торопятся. И не только потому что ситуация постепенно выходит у них из-под контроля,а большинство запущенных процессов уже дошли до апелляционной инстанции – с очевидным перевесом реального собственника«Солнечного квартала».

Особенно впечатляет в юридических баталиях совершенно искрометные истории – вроде тогокак контролируемая рейдерами компания-арендатор «Крокус» бодалась с «Солнечным кварталом»заявляячто именно она является собственником строений. Но терпела поражение, когда «Солнечный квартал» предъявлял суду договор арендысогласно которому «Крокус» имела статус арендатораа «Солнечный квартал» - арендодателя(и,соответственнособственника).

Когда же исполнительная служба выселяла СТ «Крокус» согласно решению суда, на место событий приехали мэр и ряд местных депутатов, чтобыпомешать службе исполнить приказ о выселении. Соответствующие фото даже публиковались в местных СМИ.

Наиболее активная в рейдерских действиях компания «Автокар 777» ранее арендовала помещения у «Солнечного квартала», но уже год не платит зааренду и за использование помещений. И, несмотря на то, что договор аренды закончился, помещения не освобождает, на территорию никого не пускает.

«Автокар 777» даже незаконно провел себе электроэнергию – Киевобленерго своим письмом № 1052 от 05.03.2018 сообщает о таких незаконных действиях. Но заместитель директора «Автокара 777» - Вячеслав Герасименко, который также является депутатом Великодымерского сельсовета, утверждает, что компания освобождать незаконно удерживаемый объект не собирается.

Только в марте 2018 года прошло с полдесятка судебных заседанийв которых «Солнечный квартал» отбивался от рейдеровВпереди – новыеАтаки на компанию, по-видимому, будут продолжаться ровно столько, сколько рейдеры будут получать поддержку местных чиновниковВедькак мы видим по итогам попыток использовать недобросовестных госрегистраторовцентральная власть весьма строго следует закону и отменяет мошеннические действия сразуА вот у местных начальников от безнаказанности явно кружится голова.

Местные начальники – торопятся: ведь договор аренды земли у «Солнечного квартала» заканчивается в декабре 2018 года и он должен быть продлен, так как на участке расположены находящиеся в частной собственности и законно возведенные объекты. Но броварской мэр Сапожко явно дает понять, что сделает все так, чтобы договор аренды не продлили. Понятно зачем – после этого производственные помещения можно будет уничтожить, а землю - раздерибанить.

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