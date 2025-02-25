Политика Нереговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых уже на финальном этапе

2025-02-25 09:24

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что украинская и американская стороны сейчас находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых. Об этом министр написала на платформе X.

По ее словам, переговоры "были очень конструктивны" и "почти все ключевые детали уже согласованы".

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению… Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетие вперед", - сообщила Стефанишина.

Ранее глава ОП Андрей Ермак отметил, что украинская делегация провела новый раунд переговоров с США по соглашению о недрах.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дональд Трамп намерен возобновить соглашение о редкоземельных минералах с Украиной

2025-02-21 16:44

США настаивает на получении контроля над широким спектром ценных украинских ресурсов

2025-02-17 13:32

Рашисты придумали новое оправдание для нарушения любых будущих договоренностей с Украиной - ISW

2025-01-31 10:27

Bloomberg: Трамп понимает, что не сможет "подтолкнуть" Киев к уступкам без одного условия

2024-11-09 12:30

Еще новости в разделе "Политика"

Нереговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых уже на финальном этапе

2025-02-25 09:24

Верховная Рада провалила голосование, которое должно было подтвердить полномочия Владимира Зеленского

2025-02-24 16:41

Киев не признает соглашение с США, по которому Украина обязана вернуть 500 млрд долларов

2025-02-24 11:33

Владимир Зеленский заявил, что готов хоть сейчас покинуть свой пост ради завершения войны

2025-02-24 08:23
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Нереговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых уже на финальном этапе 2025-02-25 09:24
Верховная Рада провалила голосование, которое должно было подтвердить полномочия Владимира Зеленского 2025-02-24 16:41
Киев не признает соглашение с США, по которому Украина обязана вернуть 500 млрд долларов 2025-02-24 11:33
Владимир Зеленский заявил, что готов хоть сейчас покинуть свой пост ради завершения войны 2025-02-24 08:23