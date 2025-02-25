Политика Нереговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых уже на финальном этапе

2025-02-25 09:24

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что украинская и американская стороны сейчас находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых. Об этом министр написала на платформе X.

По ее словам, переговоры "были очень конструктивны" и "почти все ключевые детали уже согласованы".

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению… Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетие вперед", - сообщила Стефанишина.

Ранее глава ОП Андрей Ермак отметил, что украинская делегация провела новый раунд переговоров с США по соглашению о недрах.