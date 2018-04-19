фото-видео фото Модель plus-size Эшли Грэм слила в Instagram свои фото с более пышными формами

2018-04-20 22:12 883

Одна из наиболее известных в мире моделей формата Рlus-size Эшли Грэм опубликовала свое откровенные фото в купальнике.

За первые сутки снимок, на котором  Грэм продемонстрировала свои формы, собрал более полумиллиона лайков.

За последнее время 30-летняя модель еще прибавила в формах, но это не мешает ей позировать в бикини и сниматься в фотосессиях для престижных глянцев.

На последнем фото, которое она опубликовала на в своем Instagram, она позирует стоя на коленях на пляже. Для морского фото Грэм выбрала полосатый бело-красный раздельный купальник. Достаточно закрытый топ на тонких бретелях дополнили узкие трусики бикини. Модель не только не стесняется своих складок на теле, но и демонстрирует их вместе с уверенным взглядом.

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