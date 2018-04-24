Политика фото Сепаратисты Донбасса могут устроить масштабную ядерную катастрофу в Черноморском бассейне

2018-04-25 08:11 691

Из-за необдуманных, а может быть и умышленных, действий самопровозглашенных властей временно оккупированных территорий в Украине может произойти масштабная техногенная катастрофа с радиационным заражением грунтовых вод, а также побережья Азовского и Черного морей. На Донбассе хотят в конце апреля затопить шахту, в которой в советские времена провели глубинный ядерный взрыв.

Глава Минэкологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак бьет тревогу. Анонсированное самопросозглашенными властями Донбасса затопление шахты "Юнком" (находится на подконтрольной боевикам части Донецкой области) грозит обернуться критическими последствиям для экологии не только Украины, но и других стран Черноморского бассейна.

"Ясно только одно, последствия будут или плохие, или очень плохие", - уверен министр.

Также он призвал не доверять выводам российских ученых и экспертов так называемой "ДНР", которые утверждают, что затопление шахты не приведет к выходу раионуклидов на поверхность земли, а также к их попаданию в грунтовые и наземные воды.

По мнению Семерака, что на самом деле риски попадания радионуклидов в воду и грунты огромны.

"Речь идет не об обычной так называемой мокрой консервации шахт, а об объекте, где хранятся радиоактивные отходы. Украина всегда контролировала как радиационный фон в зоне взрыва, так и состояние окружающей среды вокруг. Сейчас мы не понимаем, что происходит на этом объекте", - объяснил он.

Разработанные ранее проекты ликвидации шахты включали в себя обязательное обеспечение постоянного водоотвода для сохранения шахты в "сухом" состоянии.

Министр призвал вмешаться в ситуацию вокруг "Юнкома" международное сообщество.

"Это должен быть контроль, мониторинг и соблюдение режимов, разработанных Украиной. Мы требуем, чтобы ко всем объектам критической инфраструктуры и в частности к этой шахте были допущены международные наблюдательные миссии", - настаивает Семерак.

Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Украины Максим Комиссаров подтверждает, что возможное затопление грозит радиоактивным загрязнением региона. "Если этот объект будет затоплен, то, возможно, с этой водой частицы, зараженные в результате ядерного взрыва, могут проникнуть в грунтовые воды и можно только представить, что будет дальше", – отметил он, добавив, что Минобороны пытается повлиять на ситуацию, но пока все безрезультатно.

Эколог, координатор направления "Пресноводные ресурсы" WWF в Украине Ольга Денищик также предупреждает о грядущей катастрофе. По ее словам, поднимутся шахтные воды, насыщенные радионуклидами, потом они попадут в ближайшую реку – это бассейн реки Северский Донец, затем Дон, и потом все это спустится в Азовское море.

"Одного килограмма вредного вещества хватит, чтобы загрязнить подземные воды для небольшого государства на сотни лет. К сожалению, пока решения нет. То, что пострадает Азовское море и жители прибрежных районов- это однозначно", – говорит она.

По словам замминистра оккупированных территорий Георгия Туки, существует большая вероятность загрязнения Волинцевського водохранилища Енакиево, с которого осуществляется местный водозабор, также могут быть массово подтоплены не только оккупированные, но и подконтрольные украинскому правительству территории.

СПРАВКА:

Шахта "Юнком" ("Юный коммунар"), расположенная в поселке Бунге (бывший Юнокомунарск) за 43 км на северо-восток от Донецка, была запущена в 1912 году. Она отличалась большой загазованностью. По словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туки, только за период с 1959 по 1979 годы на ней были зафиксированы 235 выбросов газа, 28 из которых закончились смертью шахтеров. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжений в горных массивах (официальная версия) был проведен подземный ядерный взрыв (объект "Кливаж") на глубине 903 метра и мощностью в 300 килотонн. Поговаривают также, что на самом деле СССР проводил военный эксперимент под видом промышленной необходимости.

В результате ядерного взрыва образовалась полость (капсула) радиусом 5-6 метров, вокруг которой сформировалась зона смятия и дробления радиусом 20-25м. По официальным данным, в период 1979-2000 годов уровень радиоактивности в породах и шахтных водах находился на фоновом уровне. По неофициальным, – превышал норму вдвое, однако информация замалчивалась.

В последний раз шахту комплексно обследовали в 1999 году. В 2002 году ее решили закрыть. Рассматривались три варианта действий: затопление, водоотведения на соседнюю шахту "Комсомольская", непосредственный водоотлив. В 2015 году правительство выбрало третий вариант и с того времени режим откачки воды сохранялся. Однако этот способ достаточно дорогой. В начале 2018 года сепаратисты заявили о намерении уже к концу апреля убрать все насосы, откачивающие воду из шахты, и полностью затопить ее.