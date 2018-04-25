Политика Лидер протестов в Армении Никол Пашинян решил стать премьер-министром

2018-04-25 15:14 526

Глава партии "Гражданский договор" и лидер протестов в Ереване Никол Пашинян на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил о готовности стать премьер-министром Армении, если "народ возложит на него такую ответственность".

"С большой вероятностью, так и произойдет", — сказал Пашинян, добавив, что его поддерживают 90% избирателей.

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Также Пашинян заявил, что кандидатом в премьер-министры страны не может быть никто из Республиканской партии Армении, в том числе Карен Карапетян (и.о. премьер-министра Армении.), а только кандидат от народа.

"Если Республиканская партия (возглавляемая экс-премьером Сержем Саргсяном правящая партия) готова с нами обсудить нашу повестку, они знают мои контакты и могут встретиться со мной завтра, и мы доведем нашу революцию до конца. Но поскольку есть основы полагать, что этого не состоится, призываю начать массовые акции гражданского неповиновения и собраться на площади Республики", – сказал Пашинян.

Оппозиционер заявил, что в течение недели должны быть проведены новые выборы премьер-министра.

Напомним, с 13 апреля в Ереване прошли массовые митинги с требованием ухода с поста премьер-министра Сержа Саргсяна, который ранее уже дважды был президентом. Он подал в отставку.

В Ереване акция протеста началась из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр, на пост которого претендовал Серж Саргсян. Именно из-за его действий и его кандидатуры начались протесты.

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