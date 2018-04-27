Мир Лидер армянского Майдана Никол Пашинян пошел на переговоры с властью

2018-04-27 14:44 599

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил о готовности приступить к переговорам с временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Кареном Карапетяном из правящей Республиканской партии.

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"Первый этап переговоров с Карапетяном провалился. Выражаем готовность продолжить переговоры, но только по нашей повестке (уход представителей действующей власти из политики, назначение премьером Пашиняна)" – сказал Пашинян на митинге оппозиции на площади Республики в центре Еревана.

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Он добавил, что приглашает Карапетяна сегодня в полдень на переговоры в гостиницу Marriott.

"Встреча должна проходить в присутствии журналистов", – подчеркнул Пашинян.

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