Мир Утечка данных Facebook: Cambridge Analytica объявила о своем банкротстве

2018-05-03 14:45 648

Компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным многих десятков миллионов пользователей Facebook, прекращает свою работу и начинает процедуру объявления банкротства в Великобритании и США.

"Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о вхождении из-за банкротства в Сrowe Сlark Whitehill Llp", - говорится в официальном сообщении на сайте компании.

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При этом в Cambridge Analytica продолжают отрицать обвинения, правда признают, что негативное распространение информации в Интернете привело к закрытию.

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Напомним, ранее эту компанию обвинили в ненадлежащем использовании данных пользователей Facebook от имени ее клиентов. Журналисты выяснили, что компания получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу. Конечной же целью было влияние на голоса американцев во время выборов президента США в 2016 году, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

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