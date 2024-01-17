ВОЙНА В Украине Задержаны пограничники, продававшие информацию из государственной базы данных контроля лиц

2024-01-17 11:21

Разоблачены две правоохранительницы, которые продавали заказчикам информацию из государственной базы данных контроля лиц, пересекающих госграницу. Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Женщины работали в разных подразделениях и не были знакомы, однако действовали по похожей схеме. К ним через знакомых обращались посредники с предложением за деньги проверять в базе данных информацию о мужчинах призывного возраста, которые планировали ехать за границу.

Фигурантки копировали из базы данных информацию о наличии для определенных лиц любых запретов на выезд за границу. В частности, не разыскивает ли их военкомат как избегающих призыва на военную службу.

"Снятие" информации с закрытых баз данных по одному человеку стоило 150 долларов США. Часть денег брали посредники, к которым обращались "клиенты". Незаконно полученная информация присылалась через мессенджеры.

По такой схеме одна пограничница продала данные по двум лицам, другая - по шести.