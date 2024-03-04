Мир Шольц сдержанно отреагировал на утечку о передаче дальнобойных ракет Taurus Украине

2024-03-04 11:33

Военная разведка Германии действительно проверяет инцидент о якобы разговоре офицеров Бундесвера о возможном использовании дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Ватикан, передает Укринформ.

По его словам, это сообщение – "очень серьезное дело", которое нужно быстро расследовать.

"Поэтому сейчас нужно очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выяснить – это тоже необходимо", – добавил Шольц.

Также агентство сообщает, что Минобороны Германии подтвердило факт перехвата разговора офицеров по ракетам.

"Мы можем в принципе подтвердить то, что разговор между офицерами имел место и был перехвачен… Но сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, циркулирующую в социальных сетях", – сказала представитель Бундесвера.

Она добавила, что будет проведено расследование не только по факту того, как могла произойти утечка информации, но и не была ли циркулирующая в интернете версия в некоторых частях смодифицирована.