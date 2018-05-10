В Украине существенно повысили зарплаты чиновникам

Кабинет министров повысил зарплаты чиновникам, работающим в местных органах власти.
Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства от 9 марта 2006 года № 268, пишет в Facebook журналист Валерий Калныш.
В частности, в документ добавили пункт о надбавках за выслугу лет.
"Теперь, например, чиновник, проработавший в органах власти больше трех лет получит надбавку в 10%", – пишет Калныш.
При этом для первого заместителя мэра Киева и областных советов установлен оклад в размере 13,8 тыс. гривен. Мэрам других городов в зависимости от их группы подняли оклады до 9,8-11,9 тыс. гривен.