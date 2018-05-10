Украина В Украине существенно повысили зарплаты чиновникам

2018-05-10 18:00 387

Кабинет министров повысил зарплаты чиновникам, работающим в местных органах власти.

Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства от 9 марта 2006 года № 268, пишет в Facebook журналист Валерий Калныш.

В частности, в документ добавили пункт о надбавках за выслугу лет.

"Теперь, например, чиновник, проработавший в органах власти больше трех лет получит надбавку в 10%", – пишет Калныш.

В результате должностной оклад мэру Киева и главам областных советов установлен в размере 15,4 тыс. гривен, а мэрам городов с населением более 1 млн человек – 12,2 тыс. гривен.

При этом для первого заместителя мэра Киева и областных советов установлен оклад в размере 13,8 тыс. гривен. Мэрам других городов в зависимости от их группы подняли оклады до 9,8-11,9 тыс. гривен.