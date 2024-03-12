Экономика В Украину из-за границы за год было перечислено 11,6 миллиардов долларов

2024-03-12 13:35

В Украину в 2023 году из-за границы было перечислено $11,6 миллиарда в эквиваленте, включая переводы через официальные и неофициальные каналы: банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения и неофициальные путем передачи денег из рук в руки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



В прошлом году платежные системы активно использовались как для переводов средств в пределах Украины, так и для получения денежных переводов из-за границы.



Деятельность на территории Украины в 2023 году осуществляли 35 платежных систем "перевода средств", из которых 26 - созданы резидентами и девять - нерезидентами (четыре системы из США, три - из Великобритании, по одной - из Грузии и Канады).



Объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы "перевода средств", в 2023 году составил ₴728 миллиардов ($19,9 миллиарда в эквиваленте). Это вдвое больше, чем за довоенный 2021 год.



Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составляла ₴862. Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система NovaPay (32% всех внутригосударственных переводов).



Как сообщается, в Украине за 2023 год с использованием платежных систем "перевода средств" (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено $2,6 миллиарда в эквиваленте. Это на 17% меньше, чем за довоенный 2021 год. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила $255.



Через платежные системы "перевода средств" наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (18%), Израиля (17%), Италии (15%), Германии (9%) и Ирландии (5%).