Политика СМИ: У Пентагона есть деньги на оружие для Украины

2024-02-29 17:37

 

Оборонное ведомство США имеет 4 млрд долларов внутренних резервов, которые могут быть потрачены в интересах Украины, однако решение еще не принято.

Минобороны США располагает 4 млрд долларов внутренних резервов, которые могут быть направлены на помощь Украине. Однако этот вопрос все еще обсуждается в оборонном ведомстве. Об этом в среду, 28 февраля, сообщило CNN со ссылкой на неназванных собеседников в Пентагоне.

Отмечается, что ранее в Пентагоне не хотели тратить эти средства без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом. Но сейчас обсуждается вопрос использования денег для поставки Украине военной техники без каких-либо гарантий.

По словам собеседника CNN, из-за отсутствия помощи от США украинские военные были вынуждены отойти от Авдеевки. А поскольку Палата представителей откладывает голосование по выделению Украине $60 млрд военной помощи, то Пентагон рассматривает другие варианты для поддержки Украины в условиях растущей потребности.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах становятся все более актуальными в последние несколько недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится "все более ужасной", заявили чиновники.

Ранее в Белом доме заявили, что ситуация в Украине – ужасная, а солдатам на поле боя приходится принимать тяжелые решения.

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