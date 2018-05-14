Детали фото Павелко отдал Кубок Лиги чемпионов своей дочери

2018-05-14 13:09 788

Также, если присмотреться, в Кубке отражается Екатерина Чаус, гражданская супруга главы Федерации футбола.

Президент ФФУ Андрей Павелко “отдал“ Кубок Лиги чемпионов своей дочери Лизе Чаус. Соответствующее фото опубликовано в одном пабликов Facebook.

“Когда бюджет Федерации Футбола считаешь своим собственным карманом, то почему не считать Кубок лиги чемпионов игрушкой для любимой дочурки?“, - пишет автор публикации.

Также, если присмотреться, в кубке отражается Екатерина Чаус, гражданская супруга главы Федерации футбола. “И в то время как каждый футболист и, уж тем более футбольный фанат (Вы видели огромные очереди и количество охраны в ТЦ Гулливер, стоящие там ради одной фото…), только и может, что мечтать прикоснуться к желанному Кубку, детки, пусть и не кровные, богатых родителей могут играть с Кубком, как с обычной игрушкой.

Для господина Павелко нет ничего святого: ни в стране, ни в футболе“, - отметил автор.

По данным источника, фото сделано в люксовом Рейндж Ровере госпожи Чаус.

“Мне кажется, что сложно придумать более красноречивый плевок в лицо НАБУ, F.C Real Madrid и Liverpool FC одновременно“, - подытожил он.



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