Политика В Минобразования возмутились практике студентов в оккупированном Крыму

2018-05-14 20:00 780

 

Министерство образования считает недопустимой ситуацию с направлением студентов Сумского педагогического университета на практику в Крым.

Об этом журналистам сказала в понедельник министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

"Мы считаем, что любые санкционированные учебными заведениями поездки в оккупированный Крым абсолютно недопустимы. Поскольку это территория, оккупированная РФ, страной-агрессором, которая сегодня ведет российско-украинскую войну", – заявила Гриневич.

"И если мы официальные поездки или официальные делегации направляем в Крым, то это не что иное, как признание этой ситуации и сомнение в ее незаконности. А она действительно незаконна", – добавила министр.

Она отметила, что сейчас Минобразования ждет объяснений от ректора вуза.

По словам Гриневич, если вуз сознательно выбрал проведения практических занятий для студентов именно в Крыму, хотя мог провести их и в Карпатах, будут приняты соответствующие административные меры.

В официальном комментарии на сайте Минобразования также указано, что Министерство образования и науки не поддерживает проведение какой-либо учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщалось, группа студентов 1-3 курсов Сумского педагогического университета им. Макаренко с 27 апреля по 7 мая проходила практику на оккупированном полуострове.

В оккупированный Крым поехали будущие специалисты в туристической отрасли. По словам ректора вуза, в Сумской области нет маршрутов соответствующей сложности.

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