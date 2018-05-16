Политика Савченко подала жалобу в Конституционный суд

2018-05-16 20:00 839

Народный депутат Украины Надежда Савченко подала жалобу в Конституционный суд. Об этом сообщил адвокат Александр Шадрин на своей странице в Facebook.

По мнению Савченко, примененное к ней положение в законодательстве противоречит Конституции. Жалобу подали после продления нардепу срока ареста.

Речь идет об избранной для Савченко мере пресечения - содержании под стражей без права внесения залога. В жалобе депутат указывает, что соответствующая часть статьи (ч. 5 ст. 176) Уголовно-процессуального кодекса Украины не соответствует Конституции. Статья не предусматривает залога, домашнего ареста, взятия на поруки для тех, кого подозревают в совершении преступлений против национальной безопасности.