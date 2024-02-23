ВОЙНА В Украине Во Львовской области будут судить сотрудников ТЦК, которые пытали и незаконно удерживали граждан

2024-02-23 15:37

Во Львовской области будут судить двух бывших военнослужащих Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые пытали и незаконно удерживали четырех граждан. Обвинительный акт передан в суд. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.



Одному из обвиняемых инкриминируют незаконное лишение свободы человека и пытки, а другому - бездействие военной власти.



"Следствие установило, что обвиняемые в сентябре 2023 года несколько дней незаконно удерживали четырех военнообязанных. Пытались при этом заставить их пройти военно-врачебную комиссию и мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Они закрыли мужчин в комнате, угрожали, запугивали и били", - говорится в сообщении.



Отмечается, что пострадавших мужчин накануне задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей и доставили в военкомат для взятия на военный учет.



"Факт потенциального бегства из Украины во время войны вызвал агрессию у военных", - констатируют в Офисе генпрокурора.



Сообщается, что обвиняемые находятся под домашним ночным арестом.