ВОЙНА В Украине На Волыни суд приговорил к трем годам тюрьмы мужчину, отказавшемуся воевать по религиозным убеждениям

2023-12-15 09:35

На Волыни суд назначил три года заключения 46-летнему мужчине, отказавшемуся служить в ВСУ по религиозным убеждениям. Об этом со ссылкой на приговор Иванычевского райсуда пишет zaxid.net.

Обвиняемый назвал себя прихожанином свидетелей иеговы, а в этой организации утверждают, что не берут в руки оружие. В 1995 году мужчину уже судили за отказ проходить срочную военную службу.

Сообщается, что 1 июня мужчине вручили повестку, в которой отмечалось, что через неделю он должен прибыть в ТЦК для отправки на военную службу, но он отказался ее принимать, о чем работники военкомата составили соответствующий акт и передали дело правоохранителям.

В суде мужчина объяснил, что не хочет служить в армии по религиозным причинам.

"Он и его семья на протяжении всей своей жизни являются прихожанами теократической организации Свидетели Иеговы. Он посещает собрание этой организации. Судя по канонам, проповедующим постулаты веры организации, он не имеет права брать в руки оружие, а потому он и отказывается от исполнения призыва на военную службу по мобилизации", - приводят в приговоре объяснение мужчины.

При этом мужчина признал, что после начала полномасштабного вторжения рф почти не посещал религиозные собрания.

Мужчина получил минимальное наказание со статьей об уклонении от призыва - три года тюрьмы, но приговор еще не вступил в законную силу, он может подать апелляционную жалобу.