Политика Керченский мост появился на Google-картах

2018-05-17 17:00 715

 

Поисковик Google все-таки изобразил на своих картах Керченский мост, открытый для движения 16 мая. При этом на мобильных устройствах с операционными системами Apple и Android мост пока не отображается.

За последние сутки поисковик изменил карту и нанес на нее переправу между Крымом и Краснодарским краем. В приложении maps.me 17 мая мост тоже нарисовали. Видимо, вскоре он появится и на мобильных телефонах.

Ранее в министерстве Франции создали карту, на которой Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого был признан подконтрольным Российской Федерации.

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