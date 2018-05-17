Политика Керченский мост появился на Google-картах

2018-05-17 17:00 715

Поисковик Google все-таки изобразил на своих картах Керченский мост, открытый для движения 16 мая. При этом на мобильных устройствах с операционными системами Apple и Android мост пока не отображается.

За последние сутки поисковик изменил карту и нанес на нее переправу между Крымом и Краснодарским краем. В приложении maps.me 17 мая мост тоже нарисовали. Видимо, вскоре он появится и на мобильных телефонах.

Ранее в министерстве Франции создали карту, на которой Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого был признан подконтрольным Российской Федерации.