фото-видео В Сеть попало фото 15-летней Меган Маркл около Букингемского дворца

2018-05-21 15:46 850

В Сеть попало фото Меган Маркл более чем 20-летней давности. На снимке она еще в подростковом возрасте позирует на фоне Букингемского дворца.

Снимок быстро стал вирусным, а пользователи принялись обсуждать, как круто изменилась жизнь бывшей актрисы.

На фотографии Меган Маркл запечатлена с подругой в 15-летнем возрасте. Она выглядит, как обычный турист на осмотре достопримечательностей. В тот момент еще ничего не предвещало столь резкой трансформации Меган, когда она из туриста превратится в члена королевского семейства.

"Меган Маркл совершила самую крутую трансформацию во все времена", пишут в комментариях пользователи Интернет.