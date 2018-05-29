Мир Врачи пояснили, почему боятся давать прогнозы выздоровления Скрипалям

2018-05-30 14:13 479

Врачи, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления, не знают, какова долгосрочная перспектива состояния их здоровья, и изначально боялись, что все может быть хуже. 

"Честный ответ - мы не знаем", - сказала директор больницы Кристин Бланшард о прогнозе насчет здоровья Скрипалей.

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Также медицинская команда изначально подозревала, что Скрипали страдают от передозировки опиоидом, прежде чем диагноз изменился.

"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - сказал консультант по интенсивной терапии, который лечил Скрипалей, Стивен Юкес.

ЮЛИЯ СКРИПАЛЬ РАСКРЫЛА НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ДЕТАЛИ ОТРАВЛЕНИЯ

Напомним, ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его состояние больше не критическое. Его дочь Юлия Скрипаль дала первое интервью СМИ после отравления. Она выразила желание вернуться в Россию и попросила уважать ее конфиденциальность.

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