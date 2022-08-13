ВОЙНА В Украине Лучше, чем HIMARS: в Севастополе врачи отравили роССийских военных крысиным ядом

2022-08-13 18:00

Российские военные массово отравились ядом для крыс. Случился инцидент в госпитале оккупированного Севастополя.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 1472 военно-морском госпитале в городе Севастополь (полное название — Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «1472 военно-морской клинический госпиталь» министерства обороны рф).

На данный момент сообщается о 8 погибших, а также 18-ти — в тяжелом состоянии. Военнослужащие рф находятся в реанимации.

По словам Романа Цимбалюка, руководство больницы решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню.

Яд попал в продукты питания и убил российских военных.