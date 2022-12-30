ВОЙНА В Украине Польские медики вернули зрение украинскому паралимпийцу - смог видеть спустя 30 лет

2022-12-30 19:00

Для бывшего украинского паралимпийца Сергея Сидоренко война в Украине принесла не только горе, но и радость. Из-за полномасштабного вторжения кремлевских войск бывший спортсмен с инвалидностью был вынужден покинуть Родину и уехать в Польшу.

Тут на мужчину обратили внимание местные врачи. В специализированном офтальмологическом отделении Окружной железнодорожной больницы в Катовице его осмотрели и поняли, что смогут вернуть зрение.

Как сообщили в Силезском медицинском университете в Катовице, выдающийся офтальмолог, доктор медицинских наук Эдвард Виленгала провел операцию по трансплантации американской искусственной роговицы типа Бостон 1, которая вернула Сергею возможность.

"Мы удалили эндосперм роговицы в сочетании с затемненным хрусталиком и провели трансплантацию американской искусственной роговицы типа Бостон 1", - прокомментировал ход операции Виленгала.

Украинскому паралимпийцу провели сложную операцию на глазах. Теперь Сидоренко способен видеть, а не просто реагировать на свет и движения. По его собственным словам, у него начинается новая жизнь.

Отметим, что бывший украинский дзюдоист потерял зрение в результате аварии, после которой он не только перестал видеть, но и самостоятельно передвигаться. Однако благодаря поддержке жены он не опустил руки и начал заниматься спортом.

Тренировки дали результат, Сергей попал в паралимпийскую сборную Украины и стал двукратным призером Игр в Сиднее и Пекине.