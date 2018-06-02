Детали Представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Вилкула - реакция власти на его массовую поддержку во время Дня Победы - эксперт

2018-06-02 15:45 449

Политический эксперт Андрей Золотарев отметил закономерность в появлении представлений Генпрокуратуры против оппозиционных политиков. "Вилкул после 9 мая прямо говорил, что ждет ответной реакции со стороны власти. Наверное, та массовая поддержка Дня Победы 9 мая власть напугала", - сказал он.

9 мая, в День Победы в Днепре, на попытки власти и радикалов запугать людей, вместе с Александром Вилкулом и ветеранами десятки тысяч жителей прошли Маршем Мира. В шествии приняли участие и депутаты Европейского парламента.

Политолог Максим Андрущенко со своей стороны подчеркнул, что заведенные властью дела на оппозиционеров "это отвлечение внимания общества от реальных социально-экономических проблем".

Эксперт отметил, что нынешней системе координат украинской политики всегда нужен внутренний враг и власть хочет, чтобы им была оппозиция.

"Пока мы будем иметь такую систему координат, предполагающую игру с нулевой суммой, то стратегия достижения общего политического блага невозможна. Концепт win-wi не работает, что подрывает основы демократии. Ключевое слово или месседж от политологов для политиков следующий: формирование четкой повестки на основе видение будущего", - отметил Андрущенко.

Напомним, 25 мая генпрокурор подписал и внес в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности одного из самых рейтинговых политиков Юго-Востока - народного депутата Александра Вилкула. Также в представлении ГПУ фигурирует коллега и однопартиец Вилкула - Дмитрий Колесников.