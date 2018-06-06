Украина По факту поджога в зоне отчуждения ЧАЭС полиция завела уголовное дело

2018-06-06 11:42 415

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области в Facebook, правоохранители открыли уголовное дело по факту пожара в зоне ЧАЭС.

"В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы и леса. Сейчас там работают подразделения ГосЧС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания", - говорится в сообщении Нацполиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 ("Уничтожение или повреждение лесных массивов") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера в Киевской области в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 Га.

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