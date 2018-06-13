Спорт Названы хозяева футбольного ЧМ-2026: такое будет впервые за всю историю Мундиаля

2018-06-13 17:00 484

Стало известно, какие страны будут принимать Чемпионат мира по футболу 2026 года

Впервые в истории турнир пройдет сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Об этом на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве объявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Другим претендентом был Марокко. Тем не менее по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса объединенной заявке были отданы 134 голоса. За заявку Марокко проголосовали 65 делегатов. Еще один человек поддержал вариант «против всех».

«У нас есть победитель: ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Хотел бы сердечно поздравить делегацию из Марокко, которая прекрасно поработала. Поздравляю представителей объединенной заявки», — отметил Инфантино.