Спорт В Катаре во время подготовки к футбольному чемпионату мира на стройках погибли уже более 6,5 тысяч заробитчан

2021-02-23 19:00

В Катаре погибли более 6,5 тысяч мигрантов, работающих на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов, которые готовят к проведению в стране Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Данные приводит британская газета The Guardian, основываясь на данных посольств в Катаре пяти стран, граждане которых работали на местных стройках.

Также издание пишет о том, трудовые мигранты из каких стран чаще всего погибали на связанных с чемпионатом  стройках Катара:

  • Индия - 2,7 тысяч человек;
  • Непал - 1,6 тысяч человек;
  • Бангладеш - 1 тысяча;
  • Пакистан - более 800 человек;
  • Шри-Ланка - более 550 человек.

Известно, что решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре было принято в декабре 2010 года, вскоре после этого в стране началось масштабное строительство, в котором приняли участие до двух миллионов рабочих-мигрантов. Правозащитные организации не раз обращали внимание на нарушение прав рабочих на этих стройках и о плохих условиях труда там. 

The Guardian пишет, что власти Катара характеризовали большинство случаев как естественную смерть, при этом внимание к таким смертям не привлекалось и тела оставались без вскрытия, которое установило бы причину смерти.

Также отмечается, что, что на самом деле смертей на стройках может быть гораздо больше, поскольку оказавшаяся в руках журналистов статистика не учитывает данные по рабочим из многих других стран, например, из Кении и Филиппин, мигранты из которых также работают на стройках в Катаре.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 21 декабря 2022 года.

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