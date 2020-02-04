Украина В украинском школьном учебнике по всемирной истории нашли мэм с Киану Ривзом

2020-02-04 21:30 285

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс вместо известной фотографии “Обед на небоскребе” (сделанная в 1932 году неизвестным фотографом) — опубликован мэм с Киану Ривзом.

Звезду голливудских лент можно заметить на 58 странице учебника, на которой начинается девятый параграф книги “Соединенные Штаты Америки в период между войнами”.

В частности небольшой перечень фактов о США иллюстрирует знаменитая фотография “Обед на небоскребе”, также известная как “Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной балке”. Однако если на оригинале изображено 11 рабочих, то в украинском учебнике истории к ним добавилась еще одна фигура. Особенно внимательный читатель может узнать в ней актера Киану Ривза из знаменитого мема “Как дела, пирожок?”.

Стоит отметить, что учебник рекомендовано приказом Министерства образования и науки Украины от 31 мая 2018 года № 551 и издан за счет государственных средств.

“Учебник отличается особенной системой построения и структурирования учебного материала, определения основных терминов. Фрагменты исторических документов, справочная и дополнительная информация, иллюстративные материалы, карты направленны на формирование интереса учеников к истории”, — указано в аннотации к учебнику.

Автором учебника указан Щупак Игорь Яковлевич, директора Музея “Память еврейского народа и Холокост в Украине”, Украинского института изучения Холокоста “Ткума”.